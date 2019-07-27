» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب

27 يوليه 2019 - 10:33 ص

عاقبت سيدة زوجها بطريقة مأساوية حيث أقدمت على استدراجه وقطع عضوه الذكرى وإلقائه فى المرحاض.

واستخدمت السيدة الخمسينية مقصًا حادًا لقطع الأعضاء التناسلية لزوجها السابق، قائلة إذا لم يكن بإمكاني الحصول عليها.. فلن يتمكن أحد من ذلك.

ولم تكتف السيدة بعقاب زوجها إذ أقدمت على محاولة انتحار بتناولها 40 حبة منوم إلًا أن السلطات نقلتها إلى المستشفى سريعًا وتم إنقاذها فيما أوضحت التقارير الطبية أن فرص الزوج في القيام بوظائفه البيولوجية منخفضة للغاية، فيما وقعت الحادثة في منزل الزوجين في بلدة هوكو، في مقاطعة هسينشو شمال غرب تايوان.

وبينت تقارير إعلامية أن الزوجين طلقا قبل أقل من شهر ولكن الزوج العاطل عن العمل لمدة عامين، واصل العيش من زوجته، في حين أقدمت الزوجة على جريمتها انتقامًا من اعتماده على مرتبها وخيانته لها أكثر من مرة.