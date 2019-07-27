  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

ق

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

فاروق الفيشاوي

سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: أنت بتدعم شوية عيال يا ريس

فضل شاكر

محامية فضل شاكر تفجر مفاجأة مدوية عن محاكمته

عارضة ازياء

عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

فاروق الفيشاوي ومحمود سعد

محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

حلمي بكر

حلمي بكر: "تم سحلي وطليقتي مدت إيدها عليا"

ارشيف

سعوديات يطالبن بإسقاط «العباية»

ارشيف

تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

أول تحرك من سلطنة عمان بشأن التوتر مع إيران

عرب وعالم

د
د

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بيان صادم من عمان لإسرائيل

#

أمريكا تعلن إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط

#

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

#

الكونجرس يحذر ترامب

إيران

ترامب

عمان

انجلترا

إيرنا

وصل وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى العاصمة طهران للقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعدد من المسؤولين لبحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة لها عبر "تويتر"، إن "ابن علوي وصل إلى طهران وسوف يلتقي خلال الزيارة مع معالي جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيرانية حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليًا".

وكانت سلطنة عمان  دعت إيران، الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة التي ترفع العلم البريطاني ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

وقال تليفزيون عمان، على "تويتر": "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"
» وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع واشنطن
» غرق سفينة إيرانية بسواحل أذربيجان
» أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية
» أمر خطير.. "لا تحرص على وجود هاتف أبل بغرفة النوم"
» تشغيل واتساب بدون هاتف محمول قريبًا
» «الديدان» تجتاح بعض مناطق السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية