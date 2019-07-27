  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

ق

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

فاروق الفيشاوي

سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: أنت بتدعم شوية عيال يا ريس

فضل شاكر

محامية فضل شاكر تفجر مفاجأة مدوية عن محاكمته

عارضة ازياء

عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

فاروق الفيشاوي ومحمود سعد

محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

حلمي بكر

حلمي بكر: "تم سحلي وطليقتي مدت إيدها عليا"

ارشيف

سعوديات يطالبن بإسقاط «العباية»

ارشيف

تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

«الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها

الرياضة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قصيدة جديدة لـ «آل الشيخ» تعرف عليها

#

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. تعرف عليها

#

رسالة الملك سلمان لـ"ترامب".. تعرف عليها

#

هدية جديدة من الملك سلمان لدولة افريقية.. تعرف عليها

ملاعب

دوري

الجبلاية

بطولة

موسم جديد

قرر مسئولو اتحاد الكرة تخصيص جائزة لأفضل اللاعبين خلقًا فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018-2019، بالتزامن مع إقامة آخر مباراة يوم الأحد المقبل.

واستحدث الاتحاد جائزة لأفضل لاعب وأفضل حارس وحكم، للتأكيد على أهمية الالتزام فى المباريات وعدم الخروج عن النص وتحفيز الجماهير على التركيز فى التشجيع لفريقهم فقط.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تخصيص جائزة الموسم المقبل للدوري الجديد 2019 – 2020 لأفضل الجماهير التزامًا خاصة أن الموسم المقبل ستشهد عودة الجماهير للمدرجات بصورة طبيعية بعد النجاح الباهر والالتزام من الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"
» وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع واشنطن
» غرق سفينة إيرانية بسواحل أذربيجان
» أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية
» أمر خطير.. "لا تحرص على وجود هاتف أبل بغرفة النوم"
» تشغيل واتساب بدون هاتف محمول قريبًا
» «الديدان» تجتاح بعض مناطق السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية