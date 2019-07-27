» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها

27 يوليه 2019 - 10:49 ص

قرر مسئولو اتحاد الكرة تخصيص جائزة لأفضل اللاعبين خلقًا فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018-2019، بالتزامن مع إقامة آخر مباراة يوم الأحد المقبل.

واستحدث الاتحاد جائزة لأفضل لاعب وأفضل حارس وحكم، للتأكيد على أهمية الالتزام فى المباريات وعدم الخروج عن النص وتحفيز الجماهير على التركيز فى التشجيع لفريقهم فقط.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تخصيص جائزة الموسم المقبل للدوري الجديد 2019 – 2020 لأفضل الجماهير التزامًا خاصة أن الموسم المقبل ستشهد عودة الجماهير للمدرجات بصورة طبيعية بعد النجاح الباهر والالتزام من الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر.