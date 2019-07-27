سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

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فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

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كشفت حفيدة الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، عن سبب عدم حضورها لجنازة جدها، موضحة أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي وراء عدم حضورها الجنازة.

وكتبت "لينا" عبر خاصية "أنستا ستوري" صورة قالت فيها: "بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لم أحضر جنازة جدي، لأن والدي لديه حكم محكمة يمنعني من العودة إلى إنجلترا إذا زرت مصر".

وكانت لينا نعت جدها، وقالت: "سأشتاق إليك، سوف تكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح، لقد توفيت مبكرًا لن تحضر معي حفل تخرجي، لكنني أعلم أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه، لقد مت بطلاً".


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