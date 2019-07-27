امرأة حديدية تقتل إسرائيليين .. في هذه الدولة

27 يوليه 2019 - 10:59 ص

أقدمت امرأة على قتل إسرائيليين في المكسيك، لتورطهما في تبييض أموال ومرتبطان بمجموعات مكسيكية إجرامية.

ونشرت وسائل إعلام مكسيكية، فيديو الحادثة التي وقعت الأربعاء الماضى، وأظهر امرأة تتقدم من الرجلين اللذين كانا يتناولان الطعام في أحد المطاعم قبل أن تطلق الرصاص عليهما، جنوب العاصمة المكسيكية.

ولفت الوزير إلى أن "القتيلين كانت تربطهما علاقات بمنظمات إجرامية أخرى من دون تحديدها"، مشيراً إلى أنه من "الواضح أن هذه المنظمات الإجرامية الإسرائيلية لها علاقات مع المنظمات المكسيكية".

إلى ذلك أصدرت السفارة الإسرائيلية في المكسيك بياناً أشارت فيه إلى أنّ "القتيلين هما آلون أزولاي (41 عاماً) وبنيامين يشورون سوتشي (44 عاماً)، ولهما سوابق إجرامية في كل من إسرائيل والمكسيك"، وفقا لموقع لبنان 24.



