منع دخول وجدى غنيم إلى تونس.. لهذا السبب

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وكالات حنان حمدتو

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قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، منع القيادي الإخواني وجدي غنيم، من دخول تونس بسبب ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني: "رئيس الحكومة قرر منع المدعو وجدي غنيم، من دخول التراب التونسي مستقبلاً إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".

وتابع الدهماني أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكل الشعب التونسي".

وكان غنيم قد هاجم بشدة في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع "فيس بوك" على الرئيس السبسي، قائلاً إنه "عاش حياته محاربًا لشرع الله وشريعته".

وفي أغسطس من العام 2017، نشر غنيم تدوينة "كفر فيها الرئيس التونسي الراحل بسبب دعوته إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث".

ويحاكم القضاء المصري غنيم في قضايا عنف، وقعت بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأصدر ضده أحكاما بالسجن والإعدام.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح الخميس الماضي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر ناهز 92 عاما.


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