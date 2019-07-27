السعودية تناشد مواطنيها عدم ارتداء النقاب بهذه الدولة

27 يوليه 2019 - 11:43 ص

أعلنت السفارة السعودية في لاهاي بهولندا بدء سريان قانون حظر النقاب، أو كل ما من شأنه تغطية الوجه، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل 2019.

ونشرت السفارة عبر موقعها على "تويتر" بيانًا أوصت فيه المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في أنحاء هولندا.

وأضافت السفارة أنها ترجو من السعوديات اتباع التعليمات والقوانين الهولندية خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.

وكان النواب الهولنديون أقروا في نوفمبر العام الماضي، قانونا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت في 22 مايو 2015، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعللت ذلك بأنه من الضروري أن يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض لأسباب أمنية.