رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

27 يوليه 2019 - 11:47 ص

وجه مؤسس حركة تمرد البرلماني محمود بدر الإهانة لنجل الرئيس الأسبق علاء مبارك، على موقع التدوينات المصغر " تويتر".

وقال بدر في تدوينته: "حكيم ابن عبد الناصر بيقول إن البلد بتحقق حلم أبوه في الاستقلال الوطني والتنمية.. في حين أن صفحة علاء ابن مبارك بقت مادة للإخوان وقنواتهم ولجانهم بيستغلوها ضد البلد.. التربية بتفرق والله يا جماعة.. #ربوا_عيالكم"

وأثارت التدوينة ردود فعل متباينة بين رواد صفحته ما بين مؤيد ومعارض، فقال كارا، معارضا: "معقول يا استاذ محمود بتقارن مين بمين بس، وأيدت تدونته" نجلاء، قائلة: "الغيظ والنقمة يعملوا أكثر من كده.. وبعدين مش مهم التربية!! المهم مين اللي بيربي".



