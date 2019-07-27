حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

في حادث غريب من نوع، ارتفع عدد رجال الشرطة المنتحرين بفرنسا إلى 4 أشخاص، ما أثار تخوف الكثير من الجمعيات والمتابعين حول الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها في إطار عملهم.

وانتحر يوم الأربعاء الماضي ضابط شرطة (55 عاماً) بعد قضائه 25 سنة خدمة مع قوات الأمن، بعد يوم من انتحار شرطي آخر (49 عاماً) من منطقة إيزار.

ووضع شرطيان من منطقتي بيتون ونيم حدا لحياتها في وقت سابق من الأسبوع، حيث ارتفع عدد المنتحرين إلى 4.

من جهتها، أكدت نقابة "تحالف الشرطة الوطنية" في بيان لها أن فرنسا "تسجل حالة انتحار واحدة بين رجال الشرطة كل 5 أيام، وهو ما سيجعل من هذه السنة الأحلك في تاريخ الشرطة الفرنسية".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أنشأ في أبريل المنصرم "خلية إنذار لمكافحة الانتحار" وسط صفوف الشرطة.

يذكر أن سنة 2018 ، انتحر 35 رجل شرطة و33 عسكريا في فرنسا، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.