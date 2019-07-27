» 15 نصيحة على الحجاج اتباعها بأداء المناسك

متابعات حنان حمدتو
وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها خلال موسم الحج، للوقاية من الأمراض.
وجاءت فى بيان الوزارة كالتالى:
1- الدوام على الاستحمام واستخدام المناشف الخاصة.
2- غسل اليد جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض.
3- الحفاظ على مكان السكن نظيفًا باستمرار مع التخلص من مخلفات الأطعمة بصورة صحيحة.
4- المداومة على غسل الأسنان في الصباح، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
5-الحرص على استخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس.
6- تقليم الأظافر قبل الإحرام.
7- عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر وعدم تبادلها مع الآخرين.
8- الإكثار من شرب السوائل الطازجة، واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين.
9- ضرورة طهى الطعام جيدًا للتأكد من نضجة قبل تناوله، مع تغطيته جيدًا، لعدم تعرضه للغبار، والحشرات.
10- ضرورة غسل الخضار والفاكهة بماء نظيف قبل تناولها، والحرص على تناول الأغذية الطازجة والإكثار من الخضراوات والفاكهة وتجنب الأطعمة المخزنة.
11- أخذ اللقاحات قبل أداء فريضة الحج وهي "اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعي ضد الحمي الشوكية.
12- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مظلة واقية، وتجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين.
13- الحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الحذاء أو الخف.
14- تغطية الفم والأنف باستخدام القناع الطبي "الماسك"، خاصة في أماكن الزحام الشديد.
15- عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال يجب التوجه مباشرة إلى عيادات البعثة الطبية للحج المنشرة بإقامة الحجاج المصريين.
عصر03:46 م
فجر
03:37
شروق
05:13
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
18:59
عشاء
20:29