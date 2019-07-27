» الملك سلمان يوفد مندوبين عنه بجنازة "السبسي"

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وكالات - سارة أشرف

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عمرو دياب

دينا الشربينى

بحبه

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، فى تشيع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في استقبال سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.


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