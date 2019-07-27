» فيديو جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير الجدل

أثار فيديو جديد للهضبة، عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، ضجة على مواقع التواصل، حيث أحيا "دياب" حفلاً غنائيًا في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأظهر فيديو عمرو دياب وهو يغني أغنيته الجديدة "بحبه" ويبدو أنه وسط مجموعة من أصدقائه ودينا الشربيني ترقص في أحضانه.

وكان عمرو دياب قد أعلن عن اسم البومه الجديد "أنا غير" ونشر الملصق الدعائي الخاص به، وهذه الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

كما تم الكشف عن الأغنية الأولى منه والتي تحمل اسم "بحبه"، لعملاء شركة "فودافون"، والمشتركين في الخدمة الخاصة بألبوم عمرو دياب، على أن يتم طرحها رسميا قريبا.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.