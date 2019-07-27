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تصرف غريب من امرأة مع صديقها على متن طائرة

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تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة إهانة امرأة لصديقها بحجة النظر لسيدة أخرى على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، المرأة وهي منفعلة وتلقي الشتائم بوجه صديقها، لتقدم على ملاحقته في ممر الطائرة وتحطيم جهاز كمبيوتر محمول فوق رأسه، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وفشلت محاولات المضيفات من تهدئة المرأة الغاضبة، ليطلب الطاقم من صديقها تغيير مقعده والجلوس في مقدمة الطائرة، إلا أن صديقته لاحقته في الممر وأهانته أمام عشرات الركاب.



 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=jyffjAqFtQU

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