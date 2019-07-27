» تفاصيل جلسة محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب

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قضايا وحوادث

محمد بديع مرشد الاخوان
محمد بديع مرشد الاخوان

شيماء السيد

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اليوم.. محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب

قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013 والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 26 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم وأمانة سر عصام سليم.

بدأت الجلسة بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم قدمت النيابة للمحكمة ما يفيد القبض علي متهم جديد وتلا ممثلها أمر الإحالة في مواجهته بأنة اشترك مع آخرين في تجمهر الغرض منة جعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع مع آخرين وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية وقد اقترن ذلك بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة ثم سألته المحكمة عما سند آلية بأمر الإحالة فأنكر ورفعت الجلسة وأصدرت قرارها بالتأجيل.

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