فنانة شهيرة تعلن عن «خلع» زوجها:«مستمتعة بحياتي»

27 يوليه 2019 - 03:35 م

كشفت الفنانة المغربية، أسماء لمنور عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها الملحن التونسي، عصام الشرايطي.

وأوضحت خلال لقائها في برنامجٍ تلفزيوني أنّها ليست من النساء اللاتي يعانين من وصمة الطلاق التي تلاحقهن في حياتهن من هذا اللقب، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها لم تُطَلّقْ، بل "خلعت".

وأضافت: "الانكسار فرق في حالة طُلِقت أم خلعت.. لكن أنا خلعت ولهذا لم يحدث الانكسار، وهذه ليست مسألة قوة ولكن وصلت لمرحلة شعرت أن هذا ليس هو ما كنت أبحث عنه، والأهم بالنسبة لي هو أنني مستمتعة بحياتي وليس لدى مشكلة في لقب مطلقة أو منفصلة.. أنا سعيدة ومرتاحة".

وبسؤالها: "هل يسأل نجلك عن والده عصام الشرايطي"، أجابت "بصراحة لا"، وعندما سألها مقدم البرنامج حول ما إذا كان طليقها يسأل عن نجله، فردت على طريقتها الخاصة بأداء أغنية: "يا قو قلبك".

تجدر الإشارة إلى أن أسماء المنور وعصام الشرايطي تزوجا عام 2008، وأنجبا طفلاً في عام 2011، إلا أنهما لم يكشفا أسباب الطلاق.