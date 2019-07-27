بالصور.. تكريم «أبوتريكة» ضمن أساطير الكرة الإفريقية

27 يوليه 2019 - 04:16 م

نشر محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابق إلى توجو "لومي"، مجموعة صور برفقة نجوم كرة القدم الأفارقة خلال تواجده معهم في توجو لحضور النسخة السادسة من حفل "ليلة كرة القدم الإفريقية" اليوم.





أبوتريكة ظهر في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يقف إلى أسطورة كرة القدم الإفريقية، النجم الكاميروني روجيه ميله، حيث من المقرر تكريمهما ضمن أساطير الكرة الإفريقية.





كما سيتم تكريم النجم العاجي ديديه دروجبا، صامويل كافور، عبيدي بيليه، نجمي الكرة الغانية، نوانكو كانو، جاي جاي أوكوشا نجمي الكرة النيجيرية، إيمانويل أديبايور لاعب منتخب توجو، تشيرنو سيدي، وكيل دروجبا، إلى جانب مويس كاتومبي مالك نادي مازيمبي.

وتستهدف اللجنة المنظمة من الحفل المنتظر، نقل هؤلاء الأساطير لخبراتهم وثقافتهم لتعليم الشباب وتطويرهم في عالم الكرة الإفريقية، بالإضافة إلى إقامة مباراة خيرية بين الأساطير الإفريقية وأساطير جيل 2006.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الحفل كانت قد بدأت في عام 2013 في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان".



