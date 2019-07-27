  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
الجنيه

«تقدم عالمى».. الجنيه المصري يعود من جديد

معامل التنسيق

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة

أرشيفية

مفارقات سائقى التاكسى.. "يشغلوا القرآن.. ويبطلوا العداد"

الوقوف بعرفة

السعودية: هؤلاء ممنوعون من الحج

بوتفليقة

"تعرضت للخدعة".. تفاصيل حياة "بوتفليقة" فى عزلته

تكريم أبو تريكة

بالصور.. تكريم «أبوتريكة» ضمن أساطير الكرة الإفريقية

فض اعتصام "أرشيفية"

المعارضة السودانية: لماذا تم تجاهل «اغتصابات» موقعة الفض؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء البيع بالتقسيط

حلا شيحة

بالصور..حلا شيحة تثير الجدل بـ«هوت شورت» ساخن

أم زبيدة

إخلاء سبيل «أم زبيدة»

بالصور.. تكريم «أبوتريكة» ضمن أساطير الكرة الإفريقية

آخر الأخبار

تكريم أبو تريكة
تكريم أبو تريكة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

هذا هو موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

#

اتحاد الكرة يصدم الأهلي من جديد قبل موقعة الانتاج

#

الكونفدرالية.. الهلال يسقط أمام نكانا بهدفين

#

رئيس الزمالك يهاجم شوبير ويطالب بإقالته فورًا

نشر محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابق إلى توجو "لومي"، مجموعة صور برفقة نجوم كرة القدم الأفارقة خلال تواجده معهم في توجو لحضور النسخة السادسة من حفل "ليلة كرة القدم الإفريقية" اليوم.

أبوتريكة ظهر في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يقف إلى أسطورة كرة القدم الإفريقية، النجم الكاميروني روجيه ميله، حيث من المقرر تكريمهما ضمن أساطير الكرة الإفريقية.

كما سيتم تكريم النجم العاجي ديديه دروجبا، صامويل كافور، عبيدي بيليه، نجمي الكرة الغانية، نوانكو كانو، جاي جاي أوكوشا نجمي الكرة النيجيرية، إيمانويل أديبايور لاعب منتخب توجو، تشيرنو سيدي، وكيل دروجبا، إلى جانب مويس كاتومبي مالك نادي مازيمبي.

وتستهدف اللجنة المنظمة من الحفل المنتظر، نقل هؤلاء الأساطير لخبراتهم وثقافتهم لتعليم الشباب وتطويرهم في عالم الكرة الإفريقية، بالإضافة إلى إقامة مباراة خيرية بين الأساطير الإفريقية وأساطير جيل 2006.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الحفل كانت قد بدأت في عام 2013 في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تحظر 20 وظيفة على الأجانب
» طليقة فنان شهير تكشف المستور: "ضربني ومبيصرفش على بنته"
» إحالة مدير مكتب وزير التموين السابق للمحاكمة الجنائية
» فرج عامر يتقدم بشكوى ضد الزمالك
» صادم.. استخراج كنز من المجوهرات ابتلعته سيدة
» تفاصيل جلسة محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب
» تصرف غريب من امرأة مع صديقها على متن طائرة
» بث مباشر.. جنازة الرئيس التونسي الراحل "السبسي"
» الملك سلمان يوفد مندوبين عنه بجنازة "السبسي"
» فيديو جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير الجدل
» طليقة "على ربيع" بعد انفصالها: "اللي جوه غير اللي بره"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية