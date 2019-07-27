صدمة.. الموت يفجع الفنانة هبة مجدي

27 يوليه 2019 - 04:34 م

أعلنت الفنانة هبة مجدي، عن وفاة خالتها "عفاف"، وزوج خالتها "عماد"، وذلك عبر حسابها على "انستجرام".

وعلقت هبة: "فقدت أعز الناس لقلبي.. خالتي عفاف وعمو عماد.. أكتر إتنين علموني الحب وشفت الدلع والحنية بدون مقابل.. كنت أنا بنتهم لإن مكنش عندهم أولاد.. ربنا يرحمهم ويدخلهم الجنة من أوسع أبوابها..ادعولهم كتير أرجوكم".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، حمادة شوشة، إخراج تامر كرم، إنتاج كايرو شو.



