السعودية: هؤلاء ممنوعون من الحج

27 يوليه 2019 - 04:38 م

أكدت الداخلية السعودية، اليوم السبت، "منع من لا يحمل تصريحاً بالحج من المواطنين والمقيمين من دخول مكة المكرمة"، محذرة من يقوم بنقلهم من عقوبات.

وشددت الوزارة على "ضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت إنها ضمن تعليمات تهدف للحفاظ على "أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج".

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة قبل حصولهم على تصاريح بالحج من 5 عقوبات.

وتشمل العقوبات "السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج".

بالإضافة إلى غرامات مالية والترحيل للسائق إن كان وافدا ومنع دخول المملكة وإمكانية مصادرة المركبة والتشهير.

وقالت إن "رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم".

وكشفت وكالة "واس"، في إحصائية حديثة، السبت، عن وصول 926 ألفا، و726 حاجا وحاجة إلى المملكة حتى نهاية الجمعة.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.