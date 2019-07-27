مميش يستقبل الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج الرئاسي

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، و رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، وفداً شبابياً من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. يضم الوفد 120 شاباً من 29 دولة إفريقية من بينها مصر.

ورأس الوفد الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية، بحضور عدد من قيادات هيئة قناة السويس وقيادات الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية، حيث تهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة والمشروعات التنموية العملاقة بمنطقة القناة.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب الإفريقي والكوادر الشابة على القيادة وذلك ضمن الجهود المصرية الدءوبة للارتقاء بعلاقات التعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ورحب الفريق مميش في كلمته بالكوادر الإفريقية الشابة في هيئة قناة السويس، وعبر عن امتنانه وفخره لانتمائه لهذه القارة الواعدة بما تمتلكه من إمكانيات وثروات طبيعية وبشرية هائلة، مشيداً بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الشباب الأفريقي الصاعد ليكونوا قادة الغد و مستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.