تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك بمقر الوزارة.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا للتنسيق بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام الأحد الماضي 21 يوليو، حتى مساء أمس الجمعة.

وانتهى فرع مكتب التنسيق الرئيسي في جامعة المنيا، من استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة المرحلة الأولى، والذي بدأت أعماله من صباح الأحد الموافق 21 يوليو.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إن الجامعة وفرت 3 معامل مجهزة مزودة بـ 100 جهاز حاسب آلي، و 15 أخصائي شئون تعليم لتوجيه الطلاب ومساعدتهم في إدخال رغباتهم بالطريقة السليمة، وتعريفهم بالخطوات التي يجب إتباعها لتسجيل الرغبات طبقاً للتوزيع الجغرافي وقواعد القبول الإقليمي، والكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب طبقاً لشعبهم العلمية والهندسية والأدبية والكليات التكنولوجية، والكليات والمعاهد، التي تقبل الطلاب من جميع الشعب.

وأضاف "عبد النبي"، أن مكاتب التنسيق استقبلت أكثر من 500 متردد، وفرت لهم الجامعة كافة إمكانياتها، وانحصرت أغلب المشاكل التي تواجههم في إدخال أرقام الجلوس والرقم السري أو معرفة الطالب بترتيب إدخال رغباته التي وصلت إلي 75 رغبة هذا العام.