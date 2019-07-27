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مجلس الوزراء هذه أبرز مقومات مدينة العلمين الجديدة

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أبرز مقومات مدينة العلمين الجديدة وعناصر تميزها والتي يتم تنفيذها على غرار المدن العالمية الحديثة, حيث تعد نموذج جديد للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة، وتوفر أساس اقتصادي متنوع (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمي)، وتقع المدينة بالساحل الشمالي الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية.

وجاء في الإنفوجراف، أن مدينة العلمين الجديدة, تقع على واجهة متميزة على البحر المتوسط لمسافة تمتد لأكثر من 14 كم بمساحة 49 ألف فدان تقريباً، حيث يتم تنفيذ المدينة من خلال أربعة مراحل، ويصل عدد السكان المستهدف إقامتهم بالمدينة 4 مليون نسمة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة العلمين بطول نحو 540 كم.

وفيما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، فقد أبرز الإنفوجراف, أنها تنقسم إلى 14 حياً سكنياً متعدد المستويات، فضلاً عن 5 آلاف فدان مناطق صناعية، وكذلك 5 آلاف فدان مناطق تجارية وخدمية، و3 آلاف فدان مناطق لوجستية، و1000 فدان مراكز بحثية وجامعات، و260 فدان منطقة المدينة التراثية، بجانب 20 ألف غرفة فندقية في المنطقة السياحية.

وفي السياق ذاته, فقد رصد الإنفوجراف, أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمساحة 14 ألف فدان، لتستوعب 750 ألف نسمة، والتي تشمل أيضاً تنفيذ 15 برجاً شاطئياً بعدد حوالي 4500 وحدة سكنية، وكذلك إنشاء 22 ألف وحدة إسكان بجميع مستوياته (إسكان وسط المدينة، والحي اللاتيني، وإسكان متميز، وسكن مصر).

وبشأن نسب تنفيذ أبرز المشروعات في مدينة العلمين الجديدة, فقد جاء في الإنفوجراف, أن نسبة تنفيذ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تصل إلى 65%, فيما تصل نسبة تنفيذ منطقة المدينة التراثية إلى40%, وكذلك تصل نسبة تنفيذ المنطقة الشاطئية الترفيهية إلى 75%, كما تصل نسبة الإنجاز في أعمال الطرق والكباري إلى 85%, وأخيراً من المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة 50 ألف فرصة عمل.

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