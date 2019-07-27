» الغموض يسيطر على مقتل فتاة بعد 24 ساعة من زفافها

لقيت عروس تبلغ من العمر 19 سنة مصرعها على يد زوجها بعد 24 ساعة زواج فقط بقرية القرنين مركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم نقل الجثمان لمستشفى الباجور العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل منار .ع.ا 19 سنة علي يد زوجها مشيرا إلى أن حفل زفافهما كان أمس الجمعة وأن شقيقها ذهب إليها اليوم للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية وهروب الزوج دون أسباب واضحة حتى الآن وتم نقلها لمستشفى الباجور العام وتولت النيابة التحقيقات.