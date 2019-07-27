  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم
٢ مايو سحب قرعة البطولة العربية للاندية

بث مباشر.. قرعة البطولة العربية

الرئيس السيسي

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام

باسم يوسف

باسم يوسف: عودة "البرنامج" رهن هذا الأمر

السودان

السودان تشتعل.. المتظاهرون يغلقون الشوارع والطرق الرئيسية

محرز

بالفيديو.. رياض محرز يعتذر للشعب المصري

الجنيه

«تقدم عالمى».. الجنيه المصري يعود من جديد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء البيع بالتقسيط

معامل التنسيق

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة

أرشيفية

مفارقات سائقى التاكسى.. "يشغلوا القرآن.. ويبطلوا العداد"

بوتفليقة

"تعرضت للخدعة".. تفاصيل حياة "بوتفليقة" فى عزلته

لغز العثور على قتيل داخل فيلا «النني»

الرياضة

الننى
الننى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

والد «النني» يفجر مفاجأة عن الجثة المجهولة بفيلا العائلة

#

العثور على جثة داخل فيلا «النني»

#

قاتل سيدة المعادي: هددتني إنها هتقول لأهلها كل حاجة

#

انتحرت زوجته .. فانتحر بعدها لدقائق لأغرب سبب ممكن

المصريون

أرسنال

النني

كشفت مصادر أمنية بمدينة المحلة الكبرى مسقط رأس محمد النني لاعب وسط آرسنال والمنتخب الوطني، لغز العثور على جثة مجهولة داخل فيلا مملوكة لنجم الريدز. 

وأكدت التحريات أن الجثة هي لشخص حاول سرقة كابلات كهربائية من فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة مملوكة للنني حيث كشفت كاميرات المراقبة المحيطة بموقع فيلا النني أن ذلك الشخص تسلل إلى الفيلا بغرض السرقة ثم تعرض للصعق الكهربائي وتوفي في الحال.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول، قد قرر تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر، وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة، لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا “النني”.

وباشر الفريق معاينة مكان الحادث بالتنسيق مع رجال الشرطة وبرفقتهم ناصر النني والد اللاعب، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفاد ناصر النني، فى بلاغه أن الجثة تعد لشخص “حرامي” حاول سرقة بعض كابلات الكهرباء بالفيلا، مشيرا إلى أنه لا يسكن بها أحد ومازال يجري بها أعمال التشطيبات فى الأونة الأخيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت اخطارا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب محمد النني يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مشاركة «صلاح» في تدريبات ليفربول
» تظلمات الثانوية العامة تصل لأكثر من 91 ألف طالب حتى الآن
» شاهد.. ريهام سعيد ترد علي منتقديها بـ"سفالة وقلة أدب"
» «تريزيجيه» يشارك في فوز أستون فيلا على تشارلتون
» السعودية للمسؤولين: تبسموا في وجوه الحجيج
» رسميًا.. «الإسماعيلية» تستضيف مباريات المصري في الكونفدرالية
» لغز العثور على قتيل داخل فيلا «النني»
» السعودية: هؤلاء ممنوعون من الحج
» محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض القبول بالثانوي العام إلى 226 درجة
» بالصور.. تكريم «أبوتريكة» ضمن أساطير الكرة الإفريقية
» الغموض يسيطر على مقتل فتاة بعد 24 ساعة من زفافها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:29 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية