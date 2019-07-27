«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام

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رئاسة الوزراء

السيسي

وزير الاسكان

مدبولى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجارى إنشاؤها والتى تنتشر فى كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

كما تم عرض تطورات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق الجاري العمل بها حاليًا، والإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك المياه، وكذا مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وفي السياق ذاته وجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية فى مصر، والذى يستهدف زيادة مساحة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة، مشددًا على أن يتم إنشاء تلك المدن الجديدة بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف أقاليم الجمهورية، وبحيث تؤسس نموذجًا جديدًا للحياة في مصر، يعتمد على المدن الذكية ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة.


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