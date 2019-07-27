الإسماعيلي يواجه أهلي بني غازي.. والاتحاد السكندري مع العربي الكويتي

27 يوليه 2019 - 07:34 م

أقيمت قرعة البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال» مساء اليوم، السبت، في مدينة الرباط المغربية.

ومن المنتظر أن يواجه الإسماعيلي أهلي بني غازي الليبي، فيما يواجه الاتحاد نظيره العربي الكويتي بدور الـ32 من البطولة.

أسفرت نتائج القرعة عن النتائج الآتية:

نادي القوة الجوية العراقي ضد السالمية الكويتي

النجم الساحلي التونسي ضد شباب الأردن

الجيش السوري ضد نواذيبو الموريتاني

الوداد المغربي ضد المريخ السوداني

الإسماعيلي المصري ضد أهلي بني غازي الليبي

الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني

الوصل الإماراتي ضد الهلال السوداني

الاتحاد السكندري المصري ضد العربي الكويتي

أوليمبيك أسفي المغربي ضد المتأهل من المجموعة أ

الترجي التونسي ضد النجمة اللبناني

المولودية الجزائري ضد ظفار العماني

الشرطة العراقي ضد الكويت الكويتي

الرجاء المغربي ضد هلال القدس الفلسطيني

الشباب السعودي ضد المتأهل من المجموعة ب

شباب قسنطينة الجزائري ضد المحرق البحريني

الاتحاد السعودي ضد العهد اللبناني