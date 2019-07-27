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المجري «كاراكو».. غزير البطاقات يدير القمة 118

الرياضة

حكم مجري
حكم مجري

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الاهلى

القمة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين المجري فرانس كاراكو مسؤولية حكمًا لمباراة الزمالك والأهلي المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة الختامية لبطولة الدوري العام.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة الرسمي، "سيتولى فرانس كاراكو تحكيم القمة 118 على أن يعاونه الثنائي المساعد أشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش، بجانب الحكم الرابع آدام فوركش".

يشتهر كاراكو بأنه غزير في إشهار البطاقات في جميع المباريات التي سبق له أن أدارها تحكيميًا.

وأدار مباراة في تصفيات التأهل للدوري الأوروبي بين كيلمارنوك الاسكتلندي وكوناس كواي الويلزي حيث أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين باللقاء منذ أيام.

وأشهر الحكم المجري في جميع المباريات التي أدارها الموسم الماضي والتي وصل عددها إلى 19 لقاء ما يقرب من 104 إنذار و9 بطاقات حمراء.

يذكر أن الأهلي توّج بلقب الموسم الحالي للدوري منذ الجولة الماضية حيث أنه يتصدر الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف.


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