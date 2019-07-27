  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم

ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن مرضها

عبد المحسن سلامة

رئيس "الأهرام" يكشف أسباب معركة معرض العقارات

الحج

السعودية تحذر الحجاج من هذا الأمر الخطير: سنعيدهم من حيث أتوا

فاروق الفيشاوي

أستاذ أورام يكشف: هذاهو السبب الحقيقي لوفاة "الفيشاوي"

حبوب منع الحمل والدواجن

أزمة في «حبوب منع الحمل».. و«الصيدليات» تتهم مزارع الدواجن

تركي ال الشيخ

صورة.. مفاجأة كروية جديدة لـ«آل الشيخ»

حربية

الآلاف يتقدمون بأوراقهم للكليات العسكرية.. ما السر؟

السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام

باسم يوسف

باسم يوسف: عودة "البرنامج" رهن هذا الأمر

الجنيه

«تقدم عالمى».. الجنيه المصري يعود من جديد

السودان.. تظاهرات ليلية رفضا لتقرير النيابة حول فض اعتصام الخرطوم

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان تشتعل.. المتظاهرون يغلقون الشوارع والطرق الرئيسية

#

توجيهات باستئناف خدمات الإنترنت بالسودان

#

النيابة العامة بالسودان: استجواب 25 كشهود في "فض الاعتصام"

#

مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت تظاهرات ليلية، امتدت إلى مدينتي كوستي (جنوب) وبورتسودان (شرق)، رفضاً لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة بشأن فض اعتصام القيادة بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي.
وأفاد شهود عيان للأناضول في أحاديث منفصلة، بأن عشرات المحتجين أشعلوا إطارات في عدد من أحياء العاصمة منها "أركويت" و"الجريف غرب" و"الحلفايا" و"الديم" و"الشجرة"، و"الخرطوم ثلاثة" و"كوبر" و"الفتيحاب" و"ودنوباوي" و"العباسية" ومنطقة "الجيلي" شمالي الخرطوم.
وأغلق المحتجون شوارع رئيسية وفرعية بالخرطوم عبر متاريس أقاموها بالحجارة، بحسب المصدر ذاته.
وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض أحد مكونات تحالف " نداء السودان" المنضوي تحت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أن تظاهرة حاشدة خرجت بمدينة كوستي (جنوب) رفضا لتقرير لجنة التحقيق بخصوص فض الاعتصام.
كما أكد الحزب عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن المئات خرجوا في مدينة بورتسودان شرقي البلاد تنديداً بنتائج لجنة التحقيق.
وتظاهر عشرات السودانيين، شرقي العاصمة الخرطوم؛ تنديدا بنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن مواطنين في عدة مناطق بحي "بري" القريب من مقر قيادة الجيش، أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارت تعبيراً عن غضبهم من نتائج التحقيق.
وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد الفيصل: من يشكّك في خدمة المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية
» منتخب إسبانيا يتوج بلقب أمم أوروبا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء البيع بالتقسيط
» الصحة: المستشفيات السعودية تستقبل 15 حاجًا مصرياً
» المجري «كاراكو».. غزير البطاقات يدير القمة 118
» "يد مصر" تسقط أمام فرنسا.. وتنافس على برونزية المونديال
» مفارقات سائقى التاكسى.. "يشغلوا القرآن.. ويبطلوا العداد"
» نجم الزمالك يخطر زملاءه بالرحيل إلى بيراميدز
» موعد مشاركة «صلاح» في تدريبات ليفربول
» بالفيديو.. رياض محرز يعتذر للشعب المصري
» شاهد.. ريهام سعيد ترد علي الـ«سفالة وقلة أدب»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية