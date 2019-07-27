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خالد الفيصل: من يشكّك في خدمة المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية

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المصريون ووكالات

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أكد أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، السبت، أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة البلاد.
وشدد خالد الفيصل، خلال لقاء خاص على قناة «الإخبارية» السعودية، على أن الناس الذين يشككون في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن هم الذين لا يشكون في صدقها، ويفعلون ذلك لأغراض سياسية بحتة، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يتحدثون عنه عار تماما عن الصحة.
وقال الفيصل: «نحن نفخر ونعتز بخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام»، وأضاف أن «الملك سلمان بن عبدالعزيز عوّدنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام».
وعن لجنة الحج المركزية، صرح أمير منطقة مكة المكرمة بأنها لجنة تنفيذية برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتابع قائلًا إن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسمه.
وأوضح أن لجنة الحج تجتمع بعد انتهاء كل موسم حج لتقييم الخدمات التي قدمت في الموسم.
وأشاد الأمير خالد الفيصل، خلال اللقاء، بجهود رجال الأمن في الحج وفي التيسير على ضيوف الرحمن.

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