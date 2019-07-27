رئيس "الأهرام" يكشف أسباب معركة معرض العقارات

روى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كواليس المشاجرة التي حدثت داخل معرض الأهرام للعقارات في أرض المعارض، والذي افتتحه محافظ القاهرة، أمس.



وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية: «اندلع شجار بين مندوبي مبيعات لشركتين داخل المعرض، وتطور الأمر للاشتباك بالأيدي والتكسير»، لافتا إلى أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركتين، كما رفض التصالح معهما، وتم إغلاق جناحيهما داخل المعرض.