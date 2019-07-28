ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن مرضها

28 يوليه 2019 - 12:11 ص

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن سبب ظهورها على الإعلام هو انتشار الشائعات عن طبيعة مرضها، مضيفة: "أنتم مالكم عندي إيه.. كنت فتحت حساب تبرعات وباخد منكم فلوس؟".



وأشارت "سعيد" - خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت- إلى أن السوشيال ميديا أصبحت "مقرفة"، مضيفة: "يارب نكون زي الصين وميكنش في سوشيال ميديا، ومحدش بيعمل شو بالمرض".



وأضافت أن الطبيب وضع لها قائمة محذورات، متابعة: "مينفعش أضغط على مناخيري جامد عشان ممكن تقع".



وقالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها مندهشة من اتهام البعض لها أنها كاذبة عندما تتعرض لأي موقف، موضحة أنها أصيبت بميكروب في منطقة "مثلث الموت" الواقعة بين الأنف والعينين ولكن لم يتحدد سبب الإصابة به.



وأشارت "سعيد" إلى أن انخفاض المناعة هو السبب في ظهور الميكروب، مضيفة أنها دخلت غرف العمليات 3 مرات في 3 أسابيع.



وأضافت أن الطبيب أخبرها أن حالتها أسوء من حالة الفنانة حورية فرغلي 6 مرات، متابعة: "الدكتور قالي هنشيل مناخيرك 6 شهور، وهيأي نفسك لكده"، موضحة أنها بالفعل دخلت غرفة العمليات وفور استيقاظها من البنج وضعت يدها على أنفها، فوجدتها.

