  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
ج

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

الفنانة الإماراتية أحلام والمطربة السورية أصالة ولإعلامية الكويتية فجر السعيد

"السعيد" تتسبب فى حظر أحلام لـ"أصالة"

رغد صدام

إجراء قاسٍ ضد "رغد صدام حسين"

تركي آل شيخ

تصريح مفاجئ لـ"تركي الشيخ": "72 ساعة حاسمة"

صورة

هزت بيروت.. لقاءات جنسية مقابل هذا المبلغ

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: "أعظم ما في الرئيس إحساسه بالشعب"

محمد بكر

مسئول بمياه الشرب: "بشرب من الحنفية وزي الجمل"

ارشيف

مقتل عروس بعد زفافها بـ 24 ساعة

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

محمود سعد

هذه شهادتي على تقصير فاروق الفيشاوي مع نجله عمر

بالفيديو..

ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن مرضها

آخر الأخبار

ريهام سعيد
ريهام سعيد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ريهام سعيد ترد علي الـ«سفالة وقلة أدب»

#

تسجيل صوتي لريهام سعيد: "وشي موقعش"

#

تصريح صادم من شقيقة ريهام سعيد عن حالتها الصحية

#

ريهام سعيد تكشف حقيقة "سقوط لحم وجهها" بسبب مرضها

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن سبب ظهورها على الإعلام هو انتشار الشائعات عن طبيعة مرضها، مضيفة: "أنتم مالكم عندي إيه.. كنت فتحت حساب تبرعات وباخد منكم فلوس؟".
وأشارت "سعيد" - خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت- إلى أن السوشيال ميديا أصبحت "مقرفة"، مضيفة: "يارب نكون زي الصين وميكنش في سوشيال ميديا، ومحدش بيعمل شو بالمرض".
وأضافت أن الطبيب وضع لها قائمة محذورات، متابعة: "مينفعش أضغط على مناخيري جامد عشان ممكن تقع".
وقالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها مندهشة من اتهام البعض لها أنها كاذبة عندما تتعرض لأي موقف، موضحة أنها أصيبت بميكروب في منطقة "مثلث الموت" الواقعة بين الأنف والعينين ولكن لم يتحدد سبب الإصابة به.
وأشارت "سعيد" إلى أن انخفاض المناعة هو السبب في ظهور الميكروب، مضيفة أنها دخلت غرف العمليات 3 مرات في 3 أسابيع.
وأضافت أن الطبيب أخبرها أن حالتها أسوء من حالة الفنانة حورية فرغلي 6 مرات، متابعة: "الدكتور قالي هنشيل مناخيرك 6 شهور، وهيأي نفسك لكده"، موضحة أنها بالفعل دخلت غرفة العمليات وفور استيقاظها من البنج وضعت يدها على أنفها، فوجدتها.
وتابعت، "الدكتور قالي إحنا عملنا كونسولتو وقولنا لو شلنا مناخيرك هتنتحري"، موضحة أنهم أخذوا غضاريف من أذنيها لبناء الأنف"، مستطردة: "بقيت مبسمعش كويس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين
» «الجبلاية» تخصص 3 مراقبين لمباراة القمة
» وفاة "مرعبة" لتوأمين بنيويورك
» "الفيري".. خدمة جديدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى
» "رينارد" يتعاقد لتدريب "الخضر" عامين ونصف
» القبض على 1000 متظاهر في احتجاجات بموسكو
» تعرف على موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة
» خالد جلال يحذر لاعبي الزمالك من 3 لاعبين بالأهلي .. من هم؟
» تلقي بنفسها من الطابق الـ13 خوفا من فسخ خطبتها
» الأمن يكشف السر وراء سرقة جثة القمص "جرجس البسيط"
» شريف مدكور لمتابع: أمك معرفتش تربيك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية