» نشأت الديهي: "الجنيه المصري تحول لمارد"

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالنجاح الكبير الذي حققه الجنيه المصري وذلك عقب قيام الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف.



وأضاف «الديهي»، أن الجنيه المصري انتقل من وجوده بغرفة العناية الفائقة، ليتسابق مع أقرانه من العملات الأخرى في المارثونات الدولية.

وأضاف «الديهي»، أن الجنيه المصري انتقل من وجوده بغرفة العناية الفائقة، ليتسابق مع أقرانه من العملات الأخرى في المارثونات الدولية.