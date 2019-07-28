» أخصائي تغذية علاجية يُحذر من كارثة "الأندومي"

28 يوليه 2019 - 12:20 ص

حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي تغذية علاجية، من تناول الأندومي، قائلًا: "ممنوع استخدامه، أو على الأقل هناك ضرورة لتقليل استخدامه قدر المستطاع".



وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأندومي يتم تحميره في زيت النخيل، الذي يعتبر من أسوء أنواع الزيوت.

