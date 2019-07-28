مدير معهد السموم السابق يحذر من هذا الأمر: يسبب السكتة القلبية

28 يوليه 2019 - 12:30 ص

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير معهد السموم السابق، إن مشروبات الطاقة لها تأثيرات سيئة على صحة الإنسان، منها أنها تؤثر على الجهاز الهضمي حيث أنها تزيد من الحموضة، وترفع من نسبة السكر.



وأشار "عبدالمقصود"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء السبت، إلى أنها تقلل من نسبة فيتامين "B" في الجسم مما قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال، كما أنها ترفع الضغط، وتزيد من ضربات القلب، وقد تؤدي إلى سكتة قلبية.



وأضاف أن تلك المشروبات تسبب الأرق، والتوتر، والقيىء، والإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ادمانها، منوها بأن هناك من يضيفوا مشروب الطاقة على الخمر، وهو أمر يؤثر بصورة مباشرة على الكبد.

