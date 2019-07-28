  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
مشروبات الطاقة

مدير معهد السموم السابق يحذر من هذا الأمر: يسبب السكتة القلبية

ريهام سعيد تكشف تفاصيل صادمة ومثيرة عن مرضها

عبد المحسن سلامة

رئيس "الأهرام" يكشف أسباب معركة معرض العقارات

الحج

السعودية تحذر الحجاج من هذا الأمر الخطير: سنعيدهم من حيث أتوا

فاروق الفيشاوي

أستاذ أورام يكشف: هذاهو السبب الحقيقي لوفاة "الفيشاوي"

حبوب منع الحمل والدواجن

أزمة في «حبوب منع الحمل».. و«الصيدليات» تتهم مزارع الدواجن

تركي ال الشيخ

صورة.. مفاجأة كروية جديدة لـ«آل الشيخ»

حربية

الآلاف يتقدمون بأوراقهم للكليات العسكرية.. ما السر؟

السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام

باسم يوسف

باسم يوسف: عودة "البرنامج" رهن هذا الأمر

بالفيديو..

أغرب ما قاله "أديب" عن مباراة الأهلي والزمالك.. لن تصدق

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رضا عبدالعال: لهذا السبب تعرضت للحبس "ليلة دخلتي"

#

محسن صالح: كذب المحللون وعاد نجم الأهلي للصعود

#

اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي

#

مفاجأة غير سارة لـ"الأهلي" قبل مباراة بيراميدز

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حالة من اللغط حول هل سيستلم النادي الأهلي درع الدوري غدًا بعد انتهاء مباراته مع الزمالك أم لا، موضحًا أنه كمشجع لفريق الزمالك لا يرى مشكلة في تسلم الأهلي الدرع غدًا.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، سااخرًا: "خدوا الدرع وإدونا الماتش.. زكاة الدوري".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما قاله "أديب" عن مباراة الأهلي والزمالك.. لن تصدق
» أخصائي تغذية علاجية يُحذر من كارثة "الأندومي"
» تعليق ناري لـ"شعبة الأدوية" عن نقص أدوية الضغط والسكر
» نشأت الديهي: "الجنيه المصري تحول لمارد"
» «تقدم عالمى».. الجنيه المصري يعود من جديد
» خالد الفيصل: من يشكّك في خدمة المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية
» مفارقات سائقى التاكسى.. "يشغلوا القرآن.. ويبطلوا العداد"
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء البيع بالتقسيط
» الصحة: المستشفيات السعودية تستقبل 15 حاجًا مصرياً
» المجري «كاراكو».. غزير البطاقات يدير القمة 118
» منتخب إسبانيا يتوج بلقب أمم أوروبا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية