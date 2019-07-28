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طرابلس.. 5 قتلى إثر قصف لطيران حفتر على مستشفى ميداني

عرب وعالم

قوات حفتر
قوات حفتر

المصريون ووكالات

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ارتفع إلى 5 قتلى ضحايا القصف الجوي الذي شنه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مستشفى ميداني جنوبي العاصمة طرابلس، حسب بيان صدر عن مركز الطب الميداني التابع لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني‎"، المعترف بها دوليا.
وكانت حصيلة سابقة للقصف تشير إلى 4 قتلى ثلاثة منهم أطباء والآخر مسعف، فضلا عن إصابة 6 بجروح متفاوتة، حسب مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق".
وأوضح المجعي، في تصريح للأناضول، أن القصف الجوي استهدف مستشفى السواني الميداني جنوبي طرابلس.
وأضاف أن هذه المرة الثالثة منذ بدء المواجهات التي يتعرض لها المستشفى ذاته للقصف. 
وأشار المجعي إلى أن التوصيف الحقيقي لهذا القصف انتقام من قبل حفتر نتيجة الخسائر التي تكبدها في طرابلس.
وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.
وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.
وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية. -

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