مقتل عروس بعد زفافها بـ 24 ساعة

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لقيت عروس مصرعها على يد زوجها، بعد نحو 24 ساعة فقط على عقد قرانهما، بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.

ووفقًا لـ "الشروق" عثر على القتيلة " منار. م.أ." جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وفيما نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، حيث أشارت التحريات الأولوية، إلى اتهام زوجها بأنه مرتكب الجريمة، وقتلها بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.

وقال شقيق المجني عليها أثناء سؤاله إن زفافها كان أول أمس الجمعة، وأنه ذهب إليها السبت للاطمئنان عليها، ليجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح سبب الجريمة بشكل واضح.


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