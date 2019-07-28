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القبض على 1000 متظاهر في احتجاجات بموسكو

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وكالات - سارة أشرف

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اعتقلت الشرطة الروسية ما لا يقل عن 1074 شخصًا في المظاهرات الاحتجاجية التي وقعت في وسط موسكو أمس السبت، فيما قدرت مجموعة مراقبة "أو في دي إنفو" المستقلة أعداد المعتقلين بنحو 1277 معتقلًا.

وخرج الآلاف إلى شوارع العاصمة الروسية موسكو، بعد أن منعت السلطات مرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في سبتمبر، وحذرت السلطات المواطنين من المشاركة في المسيرات غير المصرح بها، والتي شكلت تحديًا سياسيًا كبيرًا للكرملين.

واستعملت الشرطة الروسية الهراوات لتفريق المتظاهرين من أمام مقر عمدة مدينة موسكو، وكانت الشرطة اعتقلت في وقت سابق عددًا من المرشحين الممنوعين من المشاركة في انتخابات 8 سبتمبر المقبل.

وأقصت السلطات المشرفة على الانتخابات 30 مرشحًا بحجة أنهم لم يتمكنوا من جمع العدد المطلوب من التوقيعات.

ووصف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، المظاهرات بأنها "تهديد للأمن"، وتعهد بالحفاظ على النظام العام، وعبر أنصار المعارضة عن غضبهم من الطريقة التي تدار بها المدينة ومن الحزب الحاكم، روسيا المتحدة.


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