الشوباشي: "أعظم ما في الرئيس إحساسه بالشعب"

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الحياة السياسية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

إيمان هاني

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السيسي

ثورة يوليو

القناة الأولي

فريد الشوباشي

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "إن أعظم حاجة في الرئيس عبد الفتاح السيسي إحساسه، إنه حاسس بالشعب، ولذلك الشعب فوضه، لأن الشعب لما بيختار زعيم بيختاره بوعي كبير جدًا".

وأضافت "الشوباشي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مع الإعلامية ريهام الديب، أن السيسي تحدث بشكل جيد عن ثورة 23 يوليو، مؤكدة أن ثورة يناير خرجت من رحم ثورة يوليو.

 وأشارت إلى أن مهاجمي ثورة يوليو حاقدون على الوضع الحالي، لأنهم جبناء ولا يهاجمون الوضع الحالي.

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