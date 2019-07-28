هزت بيروت.. لقاءات جنسية مقابل هذا المبلغ

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بيروت

دعارة

فندق

الجنس

مقابل مادي

سهل موظف استقبال بأحد فنادق العاصمة بيروت، الدعارة للعديد من الفتيات بعد أن يؤمّن لهن الزبون والغرفة المناسبة، ويسمح لهن بممارسة الجنس لساعة ونصف الساعة من دون أن يُسجل حجز الغرفة واستخدامها في القيود.

وبناء على كتاب معلومات صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هيئة الأركان شعبة الخدمات والعمليات، والمتضمّن قيام السوري "محمد.ح" (مواليد 1970) بتسهيل أعمال الدعارة، عبر تأمين أشخاص غالبيتهم من التابعية السوريّة لممارسة الدعارة مع فتيات من جنسيات سورية وبنجلادشيّة وفيليبينية، واللواتي يقمن معه على ملاقاة الزبون في إحدى الفنادق ويتقاضى هو أي "محمد" مبلغ تسعين ألف ليرة من الزبون لقاء ساعة ونصف يقضيها مع الفتاة في إحدى غرف الفندق الذي يُشرف هو عليها، انتقلت دورية من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب إلى الفندق الواقع في منطقة الحمرا لضبط المشتبه بهم بالجرم المشهود، فتم تضبط "رباب" و"أميرة" في غرفتين وهما تمارسان الدعارة كلّ مع زبونها، كما أوقفت "ماجدة" التي تعمل أيضًا في الدعارة.

أحيل المدعى عليهم للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الفتيات بجرم ممارسة الدعارة و"محمد" بجرم تسهيلها لهنّ.


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