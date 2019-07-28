» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين

28 يوليه 2019 - 09:56 ص

اعتقلت الشرطة البريطانية أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة، الجمعة 26 يوليو، وبحسب بيان سفارة البحرين الذي صدر اليوم لدى بريطانيا، استدعت السفارة الشرطة ثم أُلقي القبض على الشخص الذي سبق له القيام بنفس الفعل عام 2012.

وأوضحت السفارة أن المعتقل تعدى على السفارة "بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الإرهاب" وكان قد هدد بالقفز من على سطح المبنى لكن تدخل موظفو السفارة لمنعه حرصًا على سلامته إلى أن وصلت الشرطة.

وكانت النيابة البحرينية أعلنت السبت تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، وجاء موضوع القضية الأولى منصبًا على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي طبقًا للسلطات البحرينية.

أما عن القضية الثانية، فقد نُفّذ الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص بمؤذن مسجد بن شدة المتهم "بقتل إمام المسجد والتمثيل بجثته في منطقة البر."

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد دعت السلطات البحرينية إلى عدم تنفيذ الحكم على اعتبار أنّ الإجراءات القانونية لم تُحترم. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ المحاكمة "شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية.