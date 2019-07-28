استهداف مطار نجران بالسعودية بطائرات مفخخة

28 يوليه 2019 - 09:57 ص

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن تنفيذ عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K " استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" اليوم الأحد، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"، حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".

وأكد أن "الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، مشيرًا إلى أن الاستهداف جاء "ردًا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية".