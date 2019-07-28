  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
ج

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

الفنانة الإماراتية أحلام والمطربة السورية أصالة ولإعلامية الكويتية فجر السعيد

"السعيد" تتسبب فى حظر أحلام لـ"أصالة"

رغد صدام

إجراء قاسٍ ضد "رغد صدام حسين"

تركي آل شيخ

تصريح مفاجئ لـ"تركي الشيخ": "72 ساعة حاسمة"

صورة

هزت بيروت.. لقاءات جنسية مقابل هذا المبلغ

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: "أعظم ما في الرئيس إحساسه بالشعب"

محمد بكر

مسئول بمياه الشرب: "بشرب من الحنفية وزي الجمل"

ارشيف

مقتل عروس بعد زفافها بـ 24 ساعة

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

محمود سعد

هذه شهادتي على تقصير فاروق الفيشاوي مع نجله عمر

مظاهرات جديدة فى السودان اعتراضًا على تحقيق القيادة العامة

الحياة السياسية

السودان
السودان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نظام "البشير" يحصل على 100 بئر من الذهب بـ"البحر الأحمر"

#

البرلمان يحرم التعليم المفتوح من قيد المحامين

#

السودان.. أول رد للمجلس العسكري بعد بيان النيابة

#

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

تجددت التظاهرات فى شوارع السودان مرة أخرى احتجاجًا على نتائج تحقيق النائب العام في فض اعتصام القيادة العامة أواخر رمضان الماضي، كما عادت المتاريس التي يستخدمها الثوار لتأمين اعتصامهم، وعلت هتافات معارضة للجنة بحي بري بالخرطوم وسط إحراق إطارات السيارات، مع إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع ليل أمس على مئات المحتجين ببري والرياض وشارع الستين.

وأكد المعارضون أن عدد الشهداء الذين أعلنت عنه القيادة وهو 87 شخصًا أقل بكثير من العدد الحقيقي المقدر بـ 127 شخصًا وإصابة 400 خلال الفض الذي طالب بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان رئيس لجنة التحقيق “فتح الرحمن سعيد ” المعين من قبل النائب العام قد تحدث عن اضطرار الشرطة لتنظيف مواقع الاعتصام من ممارسات سلبية وغير قانونية بمنطقة كولومبيا مهددًا للأمن، وهو ما استفز المحتجين خاصة ً مع الاعتراف بأعداد أقل للقتلى والمصابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين
» «الجبلاية» تخصص 3 مراقبين لمباراة القمة
» وفاة "مرعبة" لتوأمين بنيويورك
» "الفيري".. خدمة جديدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى
» "رينارد" يتعاقد لتدريب "الخضر" عامين ونصف
» القبض على 1000 متظاهر في احتجاجات بموسكو
» تعرف على موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة
» خالد جلال يحذر لاعبي الزمالك من 3 لاعبين بالأهلي .. من هم؟
» تلقي بنفسها من الطابق الـ13 خوفا من فسخ خطبتها
» الأمن يكشف السر وراء سرقة جثة القمص "جرجس البسيط"
» شريف مدكور لمتابع: أمك معرفتش تربيك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية