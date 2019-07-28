تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

28 يوليه 2019 - 10:02 ص

قال مسئول حزبي في فنزويلا إنه يوجد احتمال كبير لدخول قوات مشاة البحرية "المارينز" إلى بلاده، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دايوسدادو كابيلو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي، القول إنه "من المرجح أن تدخل قوات من مشاة البحرية الأمريكية فنزويلا".

وأضاف كابيلو بعد أسبوع من حدوث مواجهة بين طائرتين عسكريتين للبلدين "إننا قليلون ونحن بلد صغير ومتواضع للغاية وهنا من المرجح أن تدخل قوات مشاة البحرية (فنزويلا)".

وتابع المسئول، أمام تجمع منتدى ساو باولو للساسة والنشطين اليساريين من شتى أنحاء أمريكا اللاتينية، "مشكلتهم ستكون الخروج من فنزويلا".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا هذا العام منذ استخدام خوان غوايدو زعيم الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بندا في الدستور لتولي الرئاسة بشكل مؤقت في يناير، متحججا بأن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في 2018 غير قانونية.

واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها تفضل مواصلة استخدام العقوبات والدبلوماسية للضغط على مادورو كي يتنحى ولكنها لم تستبعد العمل العسكري كأحد الخيارات.

واتهم الجيش الأمريكي طائرة فنزويلية مقاتلة بتعقب طائرة للبحرية الأمريكية بشكل عدواني في المجال الجوي الدولي فوق البحر الكاريبي في 19 يوليو وقالت حكومة فنزويلا إن "طائرة الاستطلاع والتجسس" دخلت مجالها الجوي.