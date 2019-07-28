إجراء قاسٍ ضد "رغد صدام حسين"

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حظر

رغد صدام حسين

أقدمت شركة فيس بوك وإنستجرام على وقف حساب "رغد صدام" ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكتبت رغد صدام على حسابها في "تويتر": "إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستجرام وفيس بوك مساء الخميس الماضي على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين.. نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا.. علمًا أن الصفحات لم تتعرض للاختراق.. دمتم بعز".

وتفاعل متابعو رغد مع تدوينتها، حيث كتب أحد رواد تويتر: "حفظك الله يا ابنة سيد شهداء الحج الأكبر صدام حسين المجيد خلده الله الفردوس الأعلى فالجنة اللهم آمين يارب أنا من محبيك واتابعك ع تويتر وفيس بوك حفظك ربي غاليتي".

وكتب آخر: "نعم يا بنت الشهيد وحبيب ملايين العرب.. شاب سعودي محترف ومُجرب ومتخصص بإرجاع الحسابات المهكرة أو الموقوفة .. وهذا حساب شاب كويتي متخصص وصاحب شركة كبيرة وتستطيعي أن تقولي عالمي".

وغرد آخر: "صدام وأسرته في قلب كل عربي قومي إذا استطاعوا أن يحذفوا الصور من الفيس لن يستطيعوا حذفها من القلوب".


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