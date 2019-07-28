  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
أحمد موسي

أحمد موسى :عايزين يقتلوني

الملك سلمان

الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

د

عبد الغفار يستعرض الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبى

أحلام

فنانة شهيرة لمتابعيها: "انتوا شوية حيوانات"

ه

طائرات تجسس أمريكية تنتهك المجال الجوى.. لهذه الدولة

د

نتيجة التنسيق.. 98.4% للطب والأسنان 98.29% والصيدلة 97.8%

ارشيفية

دراسة: 70% من مستخدمي الإنترنت يتعرضون للتحرش

نافعة

رسالة قاسية من "نافعة" لـ"المطبعين" العرب

تسمم طلاب

تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسوهاج

ج

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

الموت يفجع ثروت الخرباوي

آخر الأخبار

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

صدمة.. الموت يفجع الفنانة هبة مجدي

#

الموت يفجع الفنانة يسرا

#

الموت يفجع فنانة شهيرة بعد أشهر من وفاة شقيقتها الفنانة

#

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن البنا وسيد قطب

تويتر

ثروت الخرباوى

الخرباوي

نشر المحامي ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، على "تويتر" خبر وفاة والدته التي وافتها المنية منذ عدة ساعات.

وكتب الخرباوي في تدوينته: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أحب خلق الله إلى قلبي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا؛ إنّا لله وإنّا إليه راجعون؛ استسمحكم الدعاء لها بالرحمة  والمغفرة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. نظر محاكمة سعاد الخولى في قضية غسل الأموال
» حالة واحدة للاستنفاذ فى المرحلة الأولى بالتنسيق
» الإفتاء: فى حالة واحدة الجماع لا يفسد مناسك الحج
» صادم.. تسرق طقم ذهب وتخفيه بمكان حساس
» «التعليم العالى» تكشف عن الكليات الشاغرة بالمرحلة الأولى
» بوتين محذرًا أعداءه: القوات البحرية قادرة على صد أى معتدٍ
» تقتل ابنة جارتها وتحرق جسدها بأسيوط
» التشكيل المتوقع للزمالك فى القمة الـ118
» الموت يفجع ثروت الخرباوي
» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين
» «الجبلاية» تخصص 3 مراقبين لمباراة القمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية