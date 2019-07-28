30 لاعبًا بقائمة "المقاصة" بمعسكر الإسكندرية

28 يوليه 2019 - 10:19 ص

يدخل فريق مصر المقاصة، معسكرا مغلقا بالإسكندرية اليوم الأحد، حيث اختار الجهاز الفني للفريق 30 لاعبًا للدخول في المعسكر، قبل رفع اسم إسلام جابر المنضم مؤخرًا لصفوف الزمالك.

وكشف وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة عن أن قائمة الفريق تشهد ضم مجموعة من الصاعدين مواليد 97 للمعسكر تحسبًا لقيدهم في القائمة وفقا للوائح اتحاد الكرة.

وأشار هويدي، إلى أن معسكر الإسكندرية سيشهد عددا من المباريات الودية "متدرجة المستوى" لتجهيز اللاعبين لأعلي فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.