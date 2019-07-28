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التشكيل المتوقع للزمالك فى القمة الـ118

الرياضة

خالد جلال
خالد جلال

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تتجه النية لدى الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة خالد جلال للدفع بأيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك بالتشكيل الأساسى للمباراة ضمن ختام مباريات موسم 2018/2019.

واستقر خالد جلال بشكل كبير على التشكيل الأساسى للفريق كالآتي:- 

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي قبل المهاجم: إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.


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