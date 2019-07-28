» التشكيل المتوقع للزمالك فى القمة الـ118

محمد عبد الحارس
تتجه النية لدى الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة خالد جلال للدفع بأيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك بالتشكيل الأساسى للمباراة ضمن ختام مباريات موسم 2018/2019.
واستقر خالد جلال بشكل كبير على التشكيل الأساسى للفريق كالآتي:-
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
ثلاثي قبل المهاجم: إبراهيم حسن – أيمن حفني أو محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: عمر السعيد.
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