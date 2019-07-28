  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
أحمد موسي

أحمد موسى :عايزين يقتلوني

الملك سلمان

الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

د

عبد الغفار يستعرض الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبى

أحلام

فنانة شهيرة لمتابعيها: "انتوا شوية حيوانات"

ه

طائرات تجسس أمريكية تنتهك المجال الجوى.. لهذه الدولة

د

نتيجة التنسيق.. 98.4% للطب والأسنان 98.29% والصيدلة 97.8%

ارشيفية

دراسة: 70% من مستخدمي الإنترنت يتعرضون للتحرش

نافعة

رسالة قاسية من "نافعة" لـ"المطبعين" العرب

تسمم طلاب

تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسوهاج

ج

تطور سريع.. "المارينز" تستعد لدخول فنزويلا

تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسوهاج

قضايا وحوادث

تسمم طلاب
تسمم طلاب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

نجم منتخب مصر: لا يحق لأحد محاسبة عمرو وردة

#

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

#

انتحار فتاة يتسبب فى موت باقي أسرتها

#

ضحايا جدد للحبة القاتلة .. انتحار جماعي لعائلة بكفر الدوار

أصيب 9 أطفال إثر تناولهم وجبة لبن فاسد بمركز المنشاة، بمحافظة سوهاج.

وردت معلومات لمأمور مركز شرطة المنشاة، من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من الطفلة "نرمين. ح" 3 سنوات، "ملك 7 سنوات، أحمد 13 سنة، مراد 6 سنوات، عبده 7 سنوات، عثمان 5 سنوات، كمال 4 سنوات، سعاد 6 سنوات، عبد الرحمن 5 سنوات، ويقيمون دائرة المركز، وجميعهم من أسرة واحدة، مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر.

وقرر "حسن. أ" 42 عامًا مشرف تغذية "والد الأول والثاني والثالث وعم الباقين" أنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "لبن رايب" شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفى، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. نظر محاكمة سعاد الخولى في قضية غسل الأموال
» حالة واحدة للاستنفاذ فى المرحلة الأولى بالتنسيق
» الإفتاء: فى حالة واحدة الجماع لا يفسد مناسك الحج
» صادم.. تسرق طقم ذهب وتخفيه بمكان حساس
» «التعليم العالى» تكشف عن الكليات الشاغرة بالمرحلة الأولى
» بوتين محذرًا أعداءه: القوات البحرية قادرة على صد أى معتدٍ
» تقتل ابنة جارتها وتحرق جسدها بأسيوط
» التشكيل المتوقع للزمالك فى القمة الـ118
» الموت يفجع ثروت الخرباوي
» اعتقال شخص تسلق مبنى سفارة البحرين
» «الجبلاية» تخصص 3 مراقبين لمباراة القمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية