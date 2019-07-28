الحوثيون يستهدفون مقرًا لقيادة التحالف العربى بصاروخ باليستي

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متابعات حنان حمدتو

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كاميرا مراقبة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"الحوثيين" في اليمن بأن القوة الصاروخية للقوات الحوثية استهدفت فجر اليوم الأحد مقر قيادة قوات التحالف بقيادة السعودية (دعم الشرعية في اليمن) جنوبي "سقام" في نجران بصاروخ باليستي قصير.

وقال المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع إن الصاروخ الباليستي "أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم القادة في المقر."

وأضاف سريع أن عملية استهداف هذا الموقع المهم "جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف".

وأوضح المتحدث: "نؤكد اليوم لقوى العدوان أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية ستلاحقهم أينما كانوا وأن بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم."

وكانت "المسيرة" ذكرت في وقت سابق اليوم أن سلاح الجو المسير التابع للقوات الحوثية نفذ قبل ساعات؛ عمليات واسعة بطائرات قاصف كيه 2 على مطار نجران؛ مستهدفًا مرابض الطائرات وغرف التحكم ومواقع عسكرية وحيوية في المطار.

ولم يصدر أي تعليق من قيادة قوات التحالف بالسعودية بشأن الهجوم على مطار نجران أو مقر قيادة القوات.


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