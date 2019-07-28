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بوتين محذرًا أعداءه: القوات البحرية قادرة على صد أى معتدٍ

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متابعات حنان حمدتو

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روسيا

أسطول

طاقم بحرية

العرض

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في كلمته خلال العرض العسكري للقوات البحرية، أن القوات البحرية الروسية تحمي أمن الدولة بشكل واثق وقادرة على صد أي معتد.

وأضاف بوتين: روسيا ستقوم ببناء أسطول فريد من نوعه المصمم لمنظور تاريخي طويل، أسطول دولة قوية ذات سيادة.

ناشد بوتين جميع أفراد طاقم البحرية الروسية قائلا: أشكر البحارة والضباط والأدميرال لامتثالهم بتقاليدنا البطولية وأسس البحارة ولتضامنهم وتحملهم، ولشخصيتكم البحرية الصارمة ولشجاعتكم وجرأتكم.

وشددعلى أن الوطن الأم تتذكر وستذكر دائما مآثر البحارة الروس.

وأشار بوتين أمس السبت خلال إشرافه على تدشين لائحة تكريم ذكرى شهداء البحرية: أن روسيا لا تنسى أبطالها أبدا.

هذا ويشارك الرئيس الروسي في الاحتفال بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية وبالتحديد بالذكرى السنوية الـ323 لتأسيس البحرية، كما قام بوتين أمس السبت بمشاهدة السفن الحربية على مياه خليج فنلندا.


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